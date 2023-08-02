سعى للبقاء في السلطة.. اتهام جنائي جديد لـ«ترامب» واستدعاؤه أمام القضاء

اتهمت هيئة محلفين قضائية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـ محاولة التدخل في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، والتي خسرها لصالح الرئيس الحالي جو بايدن.

تحقيق جاك سميث

وبحسب شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، تأتي لائحة الاتهام على خلفية التحقيق الذي أجراه المستشار الخاص جاك سميث في إطار الجهود التي بذلت من قبل الرئيس السابق لإلغاء نتائج انتخابات 2020، قبل هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول، مقر الكونجرس الأمريكي، وذلك وفقًا لوثائق المحكمة.

تفاصيل الاتهام

وتتضمَّن لائحة الاتهام أربع تهم منفصلة تتهم ترامب بالتآمر لتغيير نتائج الانتخابات، وجاء في تفاصيل الاتهام أن «ترامب، عقد العزم على البقاء في السلطة بعد خسارته في الانتخابات، ونشر أكاذيب حول حدوث عمليات تزوير في الانتخابات، وأنه فاز بالفعل، واستمرت الحملات لأكثر من شهرين بعد يوم الانتخابات 3 نوفمبر 2020، وهذه الادعاءات كاذبة، وكان المتهم يعلم أنه كاذب، لكنه نشر هذه الادعاءات لجعل مزاعمه الكاذبة تبدو شرعية، وخلق جوا من عدم الثقة والغضب، وتقويض الثقة في الإدارات والأجهزة الحكومية التي أدارت الانتخابات».

وقال مصدران لشبكة «سي إن إن»، إن الرئيس السابق دونالد ترامب أُبلغ بقرار الاتهام، كما أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن ترامب قد تم استدعاؤه للمثول أمام محكمة اتحادية في واشنطن.