مايك بنس: سلوك ترامب أثناء أحداث الكابيتول «كان متهوراً وليس إجرامياً»

أفادت «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة، أكد أنه يشعر بأن أقوال الرئيس السابق، دونالد ترامب، وأفعاله التي أدت إلى مهاجمة مبنى الكونجرس «الكابيتول»، في السادس من يناير 2021، كانت «متهورة».

وأوضح «بنس»، الذي كان يشغل نائب ترامب في ذلك الوقت، أن «هذه الأفعال لم تكن إجرامية على الأرجح»، مشيراً إلى أن ترامب تلقى رسالة تفيد بأنه هدف لتحقيق هيئة محلفين كبرى بشأن مساعيه لإلغاء هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2020، لافتًا إلى أنه يتمنى أن يتم تركه للأمريكيين لتحديد ما إذا كان مسؤولاً.

وتعتبر الرسالة أوضح علامة حتى اللحظة، على أن الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، الأوفر حظًا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2024، قد يواجه اتهامات جنائية فيما يخص جهوده للبقاء في السلطة بعد خسارة الانتخابات أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.