«تموين كفر الشيخ»: ضبط 19 مخالفة غش تجاري ونقص في رغيف الخبز

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، أن تكثيف اللجان الرقابية بمديرية التموين؛ لضبط حركة الأسواق العامة والمتاجر، بهدف محاربة حالات الغش التجاري، والتلاعب في الأسعار للسلع الغذائية، واللحوم، ومحلات بيع الأسماك الطازجة والمملحة منها، ومحلات بيع الألبان، والمطاعم المتنوعة.

تحرير 19 مخالفة تموينية وغش تجاري

وأوضح «حبيب»، في تصريحات لـ«للوطن»، أنه جرى ضبط 19 مخالفة تموينية في كفر الشيخ، تنوعت بي حالات بيع لحوم مجمدة مجهولة المصدر داخل بعض المحلات، وأخرى نقص في وزن رغيف العيش البلدي المدعم لدى بعض أصحاب المخابز في نطاق كفر الشيخ، علاوة على ضبط حالات غش تجاري في بعض السلع الغذائية، وكذلك البيع لبعض المنتجات بالمحلات خارج التسعيرة المقررة.

حملات مكثفة على المتاجر والمحلات في كفر الشيخ

وأضاف وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، أن الحملات التموينية مستمرة على مدار الأسبوع في كافة ربوع قرى ومدن محافظة كفر الشيخ؛ لمجابهة جشع بعض التجار، وخلق حالة من التوازن في أسعار السلع بما يصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين بالمحافظة.