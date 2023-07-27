«تموين كفر الشيخ»: غلق مطحن بعد ضبط 50 طن قمح بداخله قبل استخدامها كأعلاف

كشف المحاسب، عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في محافظة كفر الشيخ، عن تكثيف حملات تفتيش على مصانع الأعلاف ومطاحن القمح، ومخازن ومحلات الحبوب، بهدف ضبط القمح المحلي المخالف على غير الغرض المخصص له للطحن.

وأضاف عماد حبيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحملات التموينية تمكنت من ضبط 50 طن قمح محلي مخالف لعمليات الطحن المخصص لها، واستخدامها كخليط للأعلاف، داخل إحدى المطاحن الكائنة بالمنطقة الصناعية في مركز بلطيم، لافتاً إلى أنه جرى صدور قرار من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بغلقه 45 يوماً، طبقاً للإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

استمرار الحملات التموينية في كفر الشيخ

وأشار «حبيب» وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ،، إلى أن الحملات التموينية بالمحافظة مستمرة على مدار اليوم، حتى أثناء العطلات الرسمية بهدف ضبط حركة الأسواق، والمتاجر، ومحاربة الغلاء، والاحتكار للسلع والحبوب، بما يصب في مصلحة المواطنين.

13 إدارة تموينية في كفر الشيخ

وأضاف «حبيب» أن 13 إدارة تموينية في كفر الشيخ، تنبثق منها عشرات اللجان والحملات الرقابية تشن حملات مكثفة على الأسواق ومحلات بيع الأسماك، واللحوم الحية والمجمدة، والألبان، بهدف حماية المواطنين من جشع بعض التجار ومحاربة الغلاء.