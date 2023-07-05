ضبط 257 طن قمح في حملات تموينية بكفر الشيخ

قال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، إنه جرى ضبط أطنان قمح محلي داخل بعض مصانع الأعلاف لاستخدامها لغير الغرض المخصص لها للطحن، لافتاً أن ما جرى ضبطه يقدر بنحو 257 طن قمح، قبل خلطها مع بعض من أنواع الحبوب والأعلاف الأخرى بغرض استخدامها كعلف للماشية، أو الأسماك.

حملات تموينية مستمرة على مدار اليوم

وأوضح «حبيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المديرية تكثف حملات تموينية بمراكز ومدن الإقليم، من خلال التنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة لمحاربة استغلال القمح من قبل بعض التجار وأصحاب مصانع الأعلاف دون الغرض المخصص له.

توريد عمليات القمح في كفر الشيخ

وأضاف أن عمليات توريد القمح، من قبل المزارعين والموردين مستمرة حتى اليوم الأربعاء، داخل الشون والهناجر المخصصة لذلك على مستوى نطاق محافظة كفر الشيخ، موضحاً أن موسم توريد القمح هذا العام جيد للغاية، كما بلغت المساحة المنزرعة من القمح بنحو 254 فدان قمح خلال موسم حصاد 2023.