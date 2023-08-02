تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة الكبرى

ظهرت كثافات مرورية متحركة بشارع السودان بالجيزة وشارعي الهرم وفيصل وكذلك محور صفط اللبن وأعلى الطريق الدائري، وشارع البحر الأعظم وشارع جامعة الدول العربية وميدان سفنكس وميدان مصطفى محمود.

وظهرت سيولة مرورية أعلى كوبري الجلاء حتى طريق العروبة، مع ظهور كثافات مرورية متحركة أعلى كوبري حدائق القبة للقادم من الزاوية، وكذلك أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات.

كثافات مرورية متحركة

أما عن الحالة المرورية في منطقة رمسيس أعلى كوبري أكتوبر، فظهرت كثافات مرورية متحركة، وكذلك في مناطق عين شمس والمطرية ومصر الجديدة ومحور 26 يوليو، وفي نفق الأزهر وشارع رمسيس، وشارع جسر السويس باتجاه العباسية.

ويستعين رجال الإدارة العامة للمرور بالأوناش المرورية لإزالة أي أعطال قد تتسبب في تعطل الحركة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، كما تنتشر الخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات.

حملات لضبط المخالفات

كما تقوم الإدارة العامة للمرور بحملات لضبط المخالفات بكافة أنواعها ومخالفات تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع الملصق الإلكترونى.