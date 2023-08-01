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خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة.. اعرف طريقة السداد

كتب:

صفية النجار
10:53 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

يقع كثيرون من أصحاب السيارات الملاكي، أو قائدي السيارات الأجرة، في أمور تعرضهم لتوقيع مخالفات مالية عليهم من قبل إدارة المرور.

وفي إطار سلسة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة

وتتمثل خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة، في الآتي:

- تصفح بوابة مرور مصر الإلكترونية من هنـــــا.

- اختر أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

- اختر أيقونة استعلام.

- اضغط استمرار.

- اختر نوع المخالفات التي ترغب في الاستعلام عنها.

- اختر مخالفات رخص المركبات.

- اضغط استمرار.

- تظهر أمامك صفحة ويب تخيرك بين البحث عن مخالفات المركبات بكتابة رقم اللوحة «أرقام وحروف» أو «أرقام فقط».

- اضغط على إجمالي المخالفات.

- تظهر أمامك قيمة المخالفات المستحقة على السيارة.

خطوات دفع مخالفات المرور أون لاين

يمكنك دفع مخالفات المرور أون لاين  باستخدام بطاقات الائتمان أو شركات التحصيل، باتباع الآتي:

الدخول إلى موقع النيابة العامة من هنـــا.

- اضغط على خدمات المرور.

- اضغط على أيقونة «الدفع».

- اختر مخالفات رخص المركبات أو رخص القيادة.

- أدخل البيانات المطلوبة.

- اضغط على أيقونه إجمالي المخالفات.

- تظهر قيمة المخالفات المستحقة.

- اختر طريقة الدفع.

التصالح في مخالفات المرور 

ويمكن التصالح في مخالفات المرور فى عدة حالات بدفع 25 جنيها فوريا، ويقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم.

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بقلم صفية النجار