مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جولات استفزازية داخل باحات الأقصي

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.