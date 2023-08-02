رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

أ ش أ
09:39 ص | الأربعاء 02 أغسطس 2023
اقتحام المسجد الأقصى- تعبيرية

اقتحام المسجد الأقصى- تعبيرية

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جولات استفزازية داخل باحات الأقصي

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

اقرأ المزيد:

«الخارجية الأمريكية» تعبر عن قلقها بعد اقتحام وزير إسرائيلي لـ«الأقصي»

معيط: استرداد 70 مليون جنيه من قيادات بالدولة والسبب «الأقصي للأجور»

الفتوى والتشريع: العاملون بقناة السويس يخضعون للحد الأقصي للدخل

نص دعاء لدعم أهل فلسطين كامل ومكتوب.. ردد: اللهم احفظ المسجد الأقصي

رمضان عبدالمعز يروي قصة تحويل القبلة من المسجد الأقصي لـ"الحرام"

بالتواريخ.. إبعاد الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين عن "الأقصي" مستمر

فيديو.. قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصي وتطلق "المطاطي" على المصلين
بقلم أ ش أ