«الصحة»: خلال أسابيع اعتماد مصر كأول دولة ناجحة في القضاء على فيروس سي

كشف الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، عن استعداد وزارة الصحة والسكان للاحتفال بإعلان منظمة الصحة العالمية مصر خالية من فيروس سي خلال الأسابيع القليلة القادمة، لافتا في تصريحات خاصة لـ«االوطن» إلى أنّ مصر ستكون أول دولة معتمدة استطاعت القضاء على فيروس سي.

الكشف عن أكثر من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية

وقال مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، إنّ مصر استطاعت القيام بعدد من الحملات وأهمها حملة «100 مليون صحة»، للقضاء على فيروس سي، والتي ساهمت كثيرا في خفض معدلات انتشار المرض مقارنة بالأعوام السابقة قبل الحملة، إذ استطاعت الكشف المبكر عن أكثر من 60 مليون مواطن على مستوى محافظات الجمهورية، وعلاج ما يقرب من 4 ملايين مواطن في أقل من 5 سنوات.

قنديل: توفير الأدوات في أكثر من 200 مركز علاجي لفيروس سي

وأضاف قنديل، أنه بالتزامن مع حملة 100 مليون صحة، استطاعت الدولة المصرية تصنيع الملايين من الأدوية الخاصة بالتهاب الكبدي سي وهذا انعكس على المواطن، حيث تم توفير الأدوية بأسعار تنافسية، مشيرا إلى الكشف الطبي الذي حدث خلال 7 أشهر، وفحص 60 مليون مواطن وتوفير أدوات التشخيص في أكثر من 6 آلاف موقع فحص، وتوفير الأدوات في أكثر من 200 مركز لعلاج التهاب الكبد الفيروسي سي.

كما كشف قنديل خطة مصر في التعمل مع فيروس «سي» للقضاء عليه، وهي اعتمادها على سياسات سلامة الدم والحقن، كما تم تلبية معايير منظمة الصحة العالمية من حيث التشخيص والعلاج وإنشاء لجان الترصد، مشيرا الى أنّ كل هذه المعايير والالتزامات تم تقديمها في ملف للإطلاع من قبل منظمة الصحة العالمية، والاستعداد للإعلان عن نجاح مصر في القضاء على فيروس سي.