«الصحة العالمية»: مصر قدمت مثالا يُحتذى به في القضاء على فيروس «سي»

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن مصر نجحت في تقديم مثال يُحتذى به في القضاء على فيروس «سي»، حيث قدمت مبادرة «100 مليون صحة» خدمات الكشف المبكر والعلاج المجاني للالتهاب الكبدي للملايين ممن يعيشون على أرض مصر بإنصاف وعدالة.

وذكرت، أن «100 مليون صحة» مبادرة تاريخية، ونحن نستهدف نقل نجاح وخبرات مصر في القضاء على فيروس «سي» على المستويين الإقليمي والدولي.

احتفالية اليوم العالمي للفيروسات الكبدية

جاء ذلك خلال مشاركة «القصير» في احتفالية اليوم العالمي للفيروسات الكبدية، والذي يوافق 28 يوليو من كل عام، بمشاركة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، وبحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، والدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، إضافة إلى نخبة من الاستشاريين والأطباء المتخصصين في الأمراض الكبدية، وذلك بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمصر القديمة، بالقاهرة.

جهود مصرية مبذولة للقضاء على فيروس «سي»

وتابعت «القصير»، أنَّ منظمة الصحة العالمية تعتبر الاحتفالية اليوم فرصة لتسليط الضوء على الجهود المصرية المبذولة والمنجزات التي تمت في القضاء على فيروس سي، مشيرة إلى أهمية تعاونها مع كل الدول فى تبادل تجاربها وخبراتها فيما يعزز الجهود الدولية المبذولة لمكافحة التهاب الكبد، والتشجيع على العمل وعلى مشاركة الأفراد والشركاء والجمهور من أجل تحقيق أهداف التخلص من المرض فى العالم أجمع.