عاجل.. «التعليم» تعلن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت 19 أغسطس، وتنتهى الثلاثاء 29 أغسطس 2023.

فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة

كما تقرر فتح باب التظلمات للطلاب المتضررين من درجاتهم بدءًا من الخميس 3 أغسطس، ويستمر لمدة أسبوعين على أن يتم دفع رسم التظلم لكل مادة بقيمة 200 جنيه.