شراكة بين "العدل جروب" واستوديوهات ڤوكس.. يتعاونان في فيلم "ع الزيرو"

وقعت شركة "العدل جروب" عقد شراكة مع استوديوهات ڤوكس يتضمن تعاونهما في فيلم "ع الزيرو" الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، والمقرر إنطلاق عرضه، اليوم الأربعاء، بجميع دور العرض السينمائي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت دارين الخطيب، نائب رئيس إنتاج الأفلام في شركة ماجد الفطيم للترفيه: "يسعدنا إطلاق فيلم ع الزيرو، الذي يشكل باكورة أعمالنا في السينما المصرية ويسهم في ترسيخ التزامنا بإنتاج محتوى عربي مبتكر.

وتحرص استوديوهات ڤوكس على إنتاج أفلام محلية أصيلة للجماهير، وتؤمن بأهمية الأفلام العربية لتنمية قطاع سينما مستدام. ونفتخر بالتعاون مع العدل جروب لتوفير هذا الفيلم المؤثر على شاشات السينما في جميع أنحاء المنطقة.

ولا شك بأنه سيلقى تفاعلاً واسعاً لدى عشاق السينما ويحقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر نظراً لمستوى الإقبال العالي على الأفلام المصرية.

وبهذا الصدد، أعرب المنتج جمال العدل الرئيس التنفيذي لشركة العدل جروب مالتي ميديا، عن سعادته لعودة العدل جروب مرة أخرى لإنتاج الأفلام من جديد و ذلك من خلال فيلم ع الزيرو للنجم محمد رمضان و النجمة نيللي كريم وتابع العدل "فخور بهذه التجربة و التعاون مع ستوديوهات فوكس في العمل السينمائي المصري و ذلك لترسيخ إنتاج محتوى عربي مبتكر يليق بالجمهور كما يعد هذا التعاون بداية لإنتاجات ضخمة و مختلفة خلال الفترة القادمة هادفين من ذلك تقديم محتوى سينمائي ضخم و متميز على غرار الفيلم الجديد الذي أعتبره تجربة مميزة ومحترمة". و أضاف العدل، أتمني أن ينال فيلم ع الزيرو أعجاب الجمهور في مصر و الوطن العربي.