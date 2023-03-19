العدل جروب تطرح البرومو الدعائي لأغنية محمد منير من مسلسل عملة نادرة

طرحت العدل جروب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البرومو الدعائي لتتر أغنية محمد منير لمسلسل «عملة نادرة» بطولة نيللي كريم، المقرر عرضه رمضان 2023.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب، البرومو الدعائي لأغنية محمد منير، التي تقول بداية مقطعها: كتب الزمان اسمه..على درفتين الباب.

محمد منير يغني تتر مسلسلين في رمضان

ويعود الفنان محمد منير بعد غياب طويل عن غناء تترات الاعمال الرمضانية هذا العام بغناء تترين الاول مسلسل سرة الباتع للمخرج خالد يوسف والثاني مسلسل عملة نادرة لنيللي كريم و جمال سليمان.

مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم نيللي كريم وجمال سليمان وأحمد عيد وكمال أبو ريا وجومانا مراد ومحمد لطفي ومحمد فهيم وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل وتخوض من خلاله الفنانة نيللي كريم تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى.