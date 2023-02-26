«العدل جروب» تطرح البوستر الدعائي الأول لـ «1000 حمد الله ع السلامة»

أطلقت شركة العدل جروب، البوستر الدعائي الأول لمسلسل «1000 حمد الله ع السلامة» بطولة النجمة يسرا والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2023، على شبكة قنوات «الحياة».

أبطال «1000 حمد الله ع السلامة»

مسلسل «1000 حمد الله ع السلامة» هو عمل اجتماعي كوميدي من بطولة النجمة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، و المطرب عنبه، المسلسل تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ومن إنتاج جمال العدل.

3 أعمال درامية لـ «العدل جروب» في رمضان 2023

وتشارك العدل جروب في موسم الدراما الرمضانية 2023 بـ 3 أعمال درامية من بينها «1000 حمد الله ع السلامة» بطولة الفنانة يسرا، بالإضافة إلى مسلسل «عملة نادرة» بطولة الفنانة نيللي كريم وإخراج محمد جمال العدل، ومسلسل «جميلة» بطولة الفنانة ريهام حجاج وإخراج سامح عبد العزيز