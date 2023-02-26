«العدل جروب» تطرح البوستر الدعائي الأول لـ «1000 حمد الله ع السلامة»
03:15 م | الأحد 26 فبراير 2023
البوستر الدعائي لمسلسل «1000 حمد الله ع السلامة»
أطلقت شركة العدل جروب، البوستر الدعائي الأول لمسلسل «1000 حمد الله ع السلامة» بطولة النجمة يسرا والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2023، على شبكة قنوات «الحياة».
أبطال «1000 حمد الله ع السلامة»
مسلسل «1000 حمد الله ع السلامة» هو عمل اجتماعي كوميدي من بطولة النجمة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، و المطرب عنبه، المسلسل تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ومن إنتاج جمال العدل.
3 أعمال درامية لـ «العدل جروب» في رمضان 2023
وتشارك العدل جروب في موسم الدراما الرمضانية 2023 بـ 3 أعمال درامية من بينها «1000 حمد الله ع السلامة» بطولة الفنانة يسرا، بالإضافة إلى مسلسل «عملة نادرة» بطولة الفنانة نيللي كريم وإخراج محمد جمال العدل، ومسلسل «جميلة» بطولة الفنانة ريهام حجاج وإخراج سامح عبد العزيز