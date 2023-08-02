محافظ الشرقية يحيل 55 من العاملين بقطاعي الصحة والتعليم للتحقيق 

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة 55 من العاملين بقطاع الصحة والتعليم للتحقيق؛ للتقصير في العمل.

وتفصيلا شكلت إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة الشرقية، عدة لجان برئاسة عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية؛ للمرور على المنشآت الخدمية بمركزي كفر صقر وديرب نجم؛ لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

عدم حضور 37 من العاملين بمستشفى ديرب نجم

وأسفرت أعمال اللجان عن النتائج التالية:

- عدم تواجد 15 من العاملين بمقر الإدارة التعليمية بكفر صقر التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

- عدم حضور 3 من العاملين بمقر الإدارة الزراعية بكفر صقر التابعة لمديرية الزراعة بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

- عدم حضور 37 من العاملين بمستشفى ديرب نجم المركزي التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

وقرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق، واتخاذ اللازم قانونا حيالهم؛ لإعادة الانضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.