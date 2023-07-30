محافظ الشرقية يشدد على توعية المواطنين بالحفاظ على مقدرات الدولة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه يجب الالتحام بالمواطنين والتعرف على مشكلاتهم وإيجاد الحلول السريعة لها، مؤكدا أ الشرقية من المحافظات الكبرى التي تضم 509 قرية و5090 تابع ولديها مشكلات متراكمة تحتاج لعمل مستمر وإنجاز يومي لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والنهوض بالخدمات للمواطنين في كل القطاعات الخدمية والتنموية.

تغيير شكل حياة المواطنين إلى الأفضل

وقال محافظ الشرقية خلال اجتماع المجلس التنفيذي، أن إجمالي ما تم إنجازه من تنفيذ مشروعات في قطاعات «مياه الشرب والصرف الصحي – الطرق – الإسكان – التعليم – الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – الصحة – التموين – الطب البيطري»، غير مسبوق واستطاع أن يغير شكل حياه المواطنين إلى الأفضل، لافتاً إلى أننا مستأمنين كلاً في موقع عمله ونسعى جاهدين لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وصولاً لتحقيق التنمية الشاملة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق المبادرات الرئاسية الصحية والمجتمعية بجانب مبادرة حياة كريمة التي تُعد شهادة ميلاد جديدة للقرية المصرية.

الاستفادة من المشروعات المنفذة

كما وجه المحافظ بأهمية توعية المواطنين بالحفاظ على مقدرات الدولة وعدم العبث بها لتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة، لافتًا إلى أنه خلال زيارته الميدانية لقرية كفر الجراية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق تلاحظ له انسداد المصرف بسبب قيام بعض الأهالي بإلقاء القمامة به مما ترتب عليه ضرر للمنتفعين.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية انه سيتم عقد لقاءات دورية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية للتعرف على المشكلات والعقبات التي تواجههم أثناء تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بكل قطاع علي حده ودفع عجلة العمل وتنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.