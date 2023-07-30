محافظ الشرقية يشدد على ترشيد استهلاك الكهرباء والاستعداد للامتحانات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء والخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة بكل المباني الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، مع الالتزام بفصل التيار الكهربي عن اللوحات الإعلانية المضيئة مع تخفيض إنارة المساجد والشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية حفاظا على سلامة المواطنين.

ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة بكافة المباني الحكومية

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي محافظ الشرقية، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وسعد الفرماوي الخبير الوطني، واللواء وليد عاطف مدير إدارة الحماية المدنية والعميد تامر مباشر مدير إدارة المرور، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

متابعة مواعيد غلق المحال والمولات التجارية

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة مواعيد غلق المحال والمولات التجارية والورش الحرفية وفصل التيار الكهربي عن اللوحات المضيئة، مشددا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، قائلا لن أقبل التهاون في تنفيذ التعليمات الصادرة بترشيد استخدام الكهرباء والطاقة وعلينا جميعا التوجه نحو زيادة الوعى المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات بالالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع من المنزل «أون لاين» خلال شهر أغسطس القادم ترشيدا لاستهلاك الكهرباء.

تقرير دوري عن المشتريات الخاصة بكل جهة

وخلال الاجتماع كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بتقديم تقرير دوري عن المشتريات الخاصة بكل جهة، لمتابعة نسب الإنجاز بالعمل وتذليل كافة المعوقات لتقديم خدمه جيدة للمواطنين.

كلف المحافظ وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، والاستعداد الجيد لاستقبال امتحانات الدور الثاني، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر متمنيا لجميع أبنائه الطلاب التوفيق والنجاح.