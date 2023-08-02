تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية لطلاب الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، تنسيق القبول بالمرحلة الثانية للثانوية العامة 2024/2023 بمحافظة الإسكندرية للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية، بعد الاعتماد من اللواء محمد الشريف محافظ الإقليم.

مجموع المرحلة الثانية

وأشار المديرية، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن مجموع القبول بالمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، بلغ 210 درجات.

وقالت نجلاء سليم مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن اللواء محمد الشريف محافظ الإقليم اعتمد درجات القبول بالمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة العام الدراسي 2024/2023 لتكون 210 درجة وكانت درجات القبول بالمرحلة الأولى 225 درجة طبقًا للكثافات وطلبات أولياء الأمور .

تنسيق فصول الخدمات

وأضافت أنه تم اعتماد تنسيق فصول الخدمات المسائية ثانوي عام مسائي للعام الدراسي 2023/ 2024 بحد أدنى 190 درجة، وذلك طبقًا للكثافات المتاحة وطلبات أولياء الأمور المقدمة.