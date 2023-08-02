لطلاب الثانوية العامة.. 3 خطوات لمعرفة نتيجة الترشيح في تنسيق الجامعات

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خطوات معرفة نتيجة الترشيح بتنسيق الجامعات 2023-2024 وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أن الوزارة تتيح قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل الشعب المختلفة واختيار الرغبات، بالإضافة إلى قائمة الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة، لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

خطوات معرفة نتيجة التنسيق 2023

ومن خطوات معرفة نتيجة التنسيق تتمثل فيما يلي:

- النتائج ستكون متاحة على موقع التنسيق نفسه الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

- تتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب.

- تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للتنسيق وإعلان نتائج القبول بها.

موقع التنسيق الإلكتروني متاح للطلاب على مدار الـ 24 ساعة

ولفت المركز إلى أن تسجيل الرغبات متاح في أداء اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق، موضحا أن موقع التنسيق الإلكتروني متاح للطلاب على مدار الـ 24 ساعة، ويجرى إغلاقه 3 أغسطس المقبل.

وأوضح المركز الكليات التي يشترط بها اختبارات القدرات تتمثل فيما يلى:

- الفنون الجميلة.

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات «حلوان - دمياط - بنها - بني سويف».

- كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان .

- كلية التربية الفنية جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية جامعة المنيا .

- كليات التربية الرياضية.

- كليات التربية النوعية شعبتا التربية الفنية والتربية الموسيقية.

- شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

- شعبتا التربية الفنية بكليتي التربية بالإسماعيلية .

جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

- كلية التربية بالإسماعيلية شعبة التربية الموسيقية جامعة قناة السويس.