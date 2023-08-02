تحذير لطلاب الثانوية العامة من التعامل مع الكليات غير المعتمدة في مصر أو خارجها

حذر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، طلاب الثانوية العامة ومايعادلها من شهادات، من التعامل مع المؤسسات والكيانات التعليمية الوهمية غير معتمدة ومرخصة من قبل الوزارة والأعلى للجامعات سواء داخل مصر أو خارجها، وضرورة التواصل مع الوزارة أو المجلس للتأكد من اعتمادها.

تحذير من الالتحاق بالكليات غير المعتمدة

وأكد رئيس قطاع التعليم بـ الوزارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يجب التأكد من الكليات المعتمدة عبر وسائل الاتصال المختلفة التي حددتها الوزارة سواء عبر صفحاتها الرسمية.

تنسيق الجامعات 2023

وأوضح رئيس قطاع التعليم، أن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجه خلال الفترة الماضية بعمل تحديث شامل لقوائم الجامعات والمعاهد والأكاديميات المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات والموجودة على مواقع المجلس والوزارة ووسائل التواصل الاجتماعي وإتاحتها للطلاب و أولياء الأمور ببإطلاع عليها و التأكد من المؤسسات المعتمدة، بجانب توجييه العاجل للجان الضبطية القضائية بمواصلة أعمال المداهمات للكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها وتقدم خدمة تعليمية دون سند قانوني.