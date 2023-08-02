ينتظر الآلاف من الطلاب الثانوية العامة 2023، خاصة من شعبة علمي رياضة، الحاصلين على مجموع 70% المرحلة الثانية من التنسيق، التقديم في تنسيق المرحلة الأولى، حيث يبدأ من مجموع 342 درجة فأكثر، أي بنسبة 83.41% فأكثر.

ويأمل كثير من الطلاب الذين لن يستطيعوا الالتحاق بالمرحلة الأولى، أن يكون لهم الفرصة للالتحاق بتنسيق المرحلة الثانية، المقرر الإعلان عنه خلال 10 أيام مقبلة من جانب وزارة التعليم العالي، بعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى لشعبتي علمي علوم ورياضة، والشعبة الأدبية.

كليات تقبل طلاب الثانوية العامة من مجموع 70% فاكثر

وترصد السطور التالية، كليات تقبل طلاب الثانوية العامة من مجموع 70% فأكثر، وفق توقعات تنسيق العام الماضي، كما يلي.

- كلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش: 287 درجة.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة دمياط: 287 درجة.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة كفر الشيخ: 287 درجة.

- كلية تربية «طفولة» جامعة كفر الشيخ: 287 درجة.

- كلية تربية جامعة سوهاج: 287 درجة.

- كلية زراعة جامعة سوهاج: 287 درجة.

مواعيد إدخال الرغبات في تنسق المرحلة الأولى

- التقديم الإلكتروني سيكون متاحا في معامل الجامعات بداية من السبت وحتى الأربعاء المقبل، من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا لمدة 5 أيام.

- التقديم الإلكتروني متاح لجميع طلاب المرحلة لمدة 24 ساعة، على أن يتم التقديم من خلال الحاسب الشخصي.