تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ والمعلق، أمر يهم كثير من عشاق كرة القدم العالمية، وهي المباراة الودية التجريبية استعدادا لبدء الموسم الجديد، ويسعى يورجن كلوب إلى تأهيل اللاعبين وتدريبهم للدخول في حساسية المباريات لبدء الموسم الجديد بشكل جيد وتعويض خسائر بطولات العام الماضي.

وفيما يلي، نعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ والتي تنلطق مساء اليوم، وفق المعلن عنه.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ والمعلق

من المقرر إذاعة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ عبر قناة أبوظبي الرياضية 1، الناقل الحصري لجميع المباريات الودية في افريقيا والشرق الأوسط.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة على القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11804

معدل الترميز27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.

موعد مباراة ليفربول

وتنطلق صافرة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ الودية الليلة في تمام الساعة 12:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والواحدة والنصف بتوقيت ليبيا والسودان، والثانية والنصف بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن، والثالثة والنصف بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.