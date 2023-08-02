«رجال أعمال الإسكندرية» تلتقي ممثلي إدارة المخاطر بمصلحة الجمارك

عقدت لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة محمد عبد المحسن، لقاء مع مدير عام الإدارة العامة لأنظمة إدارة المخاطر، بهدف التعريف بمنظومة المخاطر بالجمارك.

تطبيق منظومة المخاطر الجديدة

واستعرض إسماعيل محمد، مدير عام الإدارة العامة لأنظمة إدارة المخاطر أسس تطبيق منظومة المخاطر الجديدة، وكيفية عمل منظومة المخاطر الشاملة التي تقوم بتحديد وتقييم المخاطر ووضع أسلوب رقابي فعال، موضحا نتائج أعمال منظومة المخاطر الجديدة وأثرها على مسارات الإفراج على أرض الواقع.، وجرى شرح التكنولوجيا المستخدمة في إدارة المخاطر من حيث تحديث معايير المخاطر، ما كان له بالغ الأثر فى تحسين نسبة الإفراج بالمسار الاحمر.

تقليص زمن الإفراج الجمركي

وطالب محمد عبد المحسن لجنة الاستيراد والجمارك، بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، بضرورة الاستماع إلى المتعاملين من القطاع الصناعي والقطاع التجاري للعمل على حل المعوقات التي تواجههم، ما يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم الإسهام في تقليل تكلفة السلع والخدمات.

فيما رحب مدير إدارة المخاطر بفتح قناة تواصل فعالة مع أعضاء الجمعية لتلقى شكواهم والعمل على حلها أول بأول، مؤكدا على أهمية الإطلاع على تلك المعوقات والمشاكل للعمل على حلها مما يساهم ويساعد في تطوير منظومة المخاطر الجديدة.

الفواتير الواردة من الموردين

وطالب رئيس الادارة العامة لإدارة المخاطر بأن يوضح كل المستوردين المواصفات بدقة في الفواتير الواردة من الموردين حتى يكون التصرف من المثمن والكشاف واضح الاتجاه ولا تتعرض السلعة الواردة للتقدير الشخصي من أي معاين لها.

شارك باللقاء من جانب الجمعية محمد حفني رئيس لجنة التجارة الداخلية والمهندس محمد حسن عبد القادر رئيس لجنة النقل واللوجستيات، وعبد العال على، ووليد القيار نواب لجنة الاستيراد والجمارك، والدكتور شريف الديواني مستشار الجمعية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الجمعية.

ومن جانب مصلحة الجمارك شارك بالحضور اسماعيل محمد إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لأنظمة إدارة المخاطر، و تامر أحمد السيد مدير إدارة تكنولوجيا المخاطر، والمهندس مينا فايز عبده مدير إدارة التقييم والمتابعة، كما شارك بالحضور محمد العرجاوي نقيب المستخلصين الجمركيين ونائب رئيس شعبة المستخلصين بالإسكندرية، وعلي عبد الحليم رئيس جمارك المنطقة الشمالية والغربية الأسبق.