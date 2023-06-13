«رجال أعمال الإسكندرية» تقترح استكمال منظومة اشتراطات التراخيص الصناعية

عقدت لجنة الصناعة والمناطق الصناعية بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، لقاءً مع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمقر الجمعية، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ورئاسة المهندس مجدي الصيصا، وذلك بهدف اللقاء إلى التعريف بجهود تطوير الهيئة وحل مشاكل المتعاملين معها.

وأوضح «عبدالكريم» رؤية الهيئة في مساندة الصناعة المصرية وتشجيع الاستثمار الصناعي في مختلف المناطق الصناعية وآليات طرح الأراضي ومنح التراخيص الصناعية، كما استعرض خطة الهيئة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات للمتعاملين معها.

استكمال منظومة اشتراطات التراخيص الصناعية

وناقش أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، مع رئيس الهيئة، العقبات والمشاكل التي تواجههم، وتوجهوا بمقترح لاستكمال منظومة اشتراطات التراخيص الصناعية، من خلال استخدام تصنيف «ISIC» في توصيف اشتراطات البناء واجبة التنفيذ لكل صناعة، ووعد رئيس الهيئة بدراسة المقترح.

وشارك بالحضور من جانب الجمعية، الدكتورعبد المنعم حافظ، والدكتور محمد محرم نواب، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد غتوري مستشار المجلس، وأحمد منسي الأمين العام المساعد للجمعية، ومحمد عبد العزيز عرفة عضو مجلس الإدارة، إضافة إلى عدد من رؤساء اللجان وأعضاء الجمعية.

ومن جانب وفد الهيئة، حضر اللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية للفروع، ومحمد كمال المستشار الفني لرئيس الهيئة، ورحاب حمدي مدير إدارة خدمة العملاء، والمهندس علاء حماد رئيس فرع الهيئة بالإسكندرية.

كما شارك بالحضور من الجهات الخارجية، المهندس نبيل أبو حمدة رئيس جمعية مستثمري مرغم، والدكتور عبد الفتاح عبد الغني عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري برج العرب، والمهندس مجدي الوليلي رئيس لجنة الصناعة بمجلس أمناء مدينة برج العرب وعضو مجلس النواب.