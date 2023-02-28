فخري الفقي لـ أحمد موسى: مصر ستصدر الغاز المسال لأوروبا بقيمة مليار دولار شهريا

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر ستصدر الغاز المسال لأوروبا بقيمة مليار دولار شهريا، كما أن هناك مرونة في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه خلال 6 أشهر، مصر ستحقق بين 15 إلى 18 مليار دولار من الغاز والاستثمارات الأجنبية وقناة السويس.

وتابع، أنه سيتم صرف الشريحة الثانية من القرض من البنك الدولي في النصف الثاني من مارس، وستحصل مصر على 350 مليون دولار بعد مراجعة صندوق النقد الدولي بعد أسبوعين.

البنك المركزي لن يفرط في دولار

وأوضح الفقي، أن البنك المركزي لن يفرط في دولار من الاحتياطي النقدي، كما أن الاحتياطي 34.2 مليار دولار في البنك المركزي، ويغطي حاجة مصر من الواردات لمدة 5.4 أشهر.

وأشار «الفقي»، إلى أن هناك 3 شركات دولية لصناعة المحمول ستبدأ عملها داخل مصر، حيث هناك شركة لتصنيع المحمول كورية داخل مصر، ومن المقرر أن تغطي هذه الشركة 40% من حاجة أفريقيا من المحمول الكوري، كما أن هناك اتجاه من الشركات المحمول العالمية لتكون مصر والمغرب مركزا لتغطية حاجة أفريقيا من الهواتف.

مصر تستورد 18 مليون جهاز محمول

وأكمل: «تم إعفاء مكونات وإكسسوارات المحمول من رسم التنمية إذا كان الهدف منها التصنيع، وذلك في إطار المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة في مصر، وحيث هناك أحدى الشركات تعمل في العاشر من رمضان لإنتاج المحمول»، مشيرًا إلى أن مصر تستورد 18 مليون جهاز محمول سنويا.