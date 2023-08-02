السبت المقبل.. معامل التنسيق بجنوب الوادي تستقبل طلاب المرحلة الأولى

أعلن الدكتور أحمد عكاوي القائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادي، أن معامل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة، تستقبل طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة لتسجيل الرغبات بمعامل التنسيق اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023، وذلك وفقا للحد الأدنى 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% للشعبة العلمية والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41%، والشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.

تخصيص 38 جهازا بمعامل التنسيق بمقر الجامعة

وأضاف الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه جرى تخصيص 38 جهازا بمعامل التنسيق بمقر الجامعة بقنا بمعمل التطوير 1 و2 بمبنى المدرجات وقاعة المؤتمرات، بالإضافة إلى تخصيص 20 جهازا بمعمل التطوير بكلية التربية بالغردقة.

وأضاف المهندس علي فكري مدير مركز المعلومات بالجامعة، أنه حرصا على تسجيل بيانات الطلاب بشكل صحيح على الموقع الالكتروني للتنسيق، يتواجد بالمعمل نخبة من مهندسي مركز المعلومات بالجامعة لمساعدة الطلاب.