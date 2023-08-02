نجاح استئصال ورم في الرئة بالمنظار في مستشفيات قنا الجامعية

أعلن الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، نجاح فريق طبي من قسم جراحة القلب والصدر وقسم التخدير والعناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية، في استئصال ورم بالرئة اليسرى لمريض خمسيني، باستخدام منظار الصدر الجراحي، في ضوء توفير الجراحات المتخصصة ذات المهارة الخاصة تبعاً لتوجيهات الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وتحت إشراف الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

ورم ثانوي بالرئة اليسرى

وأضاف الدكتور محمود خيري المشرف على قسم جراحة القلب والصدر بطب قنا، أنه جرى مناظرة المريض فور استقباله بعيادة جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية، وبإجراء الأشعات والفحوصات، تم العثور على ورم ثانوي بالرئة اليسرى، وجهز الفريق الجراحي المريض، وأجروا له الفحوصات اللازمة، وتم استئصال الورم بالكامل عن طريق منظار الصدر الجراحي.

وبحسب البيان الصحفي اليوم، ضم الفريق الطبي الدكتور محمد عثمان غلاب مدرس واستشاري جراحة القلب والصدر بطب قنا، ومحمد عبد المعطي محمد المعيد بقسم جراحة القلب والصدر، كما شارك أيضًا من قسم التخدير والعناية المركزة كلا من الدكتور أحمد فتحي مدير مدرس واستشاري التخدير والعناية المركزة، محمد علي مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة وميرنا روماني طبيب مقيم بالقسم، كما شارك الطاقم الطبي من هيئة تمريض العناية المركزة أحمد علي تهامي ومحمد قناوي .

المريض تماثل للشفاء

وأضاف الدكتور محمد يسري مدير مستشفى الحرم الجامعي، أن المريض تماثل للشفاء بعد المتابعة الطبية المستمرة لمدة يومين، وخرج بعد التحسن التام بدون تسجيل أي مضاعفات جراحية.