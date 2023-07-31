نائب محافظ قنا: 22 مرشحا يتنافسون على منصب رئيس قرية

ترأس الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، لجنة اختيار المتقدمين لشغل وظيفة رئيس وحدة قروية وسكرتير وحدة قروية، والتي تضمنت في عضويتها كل من حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وناجي صلاح الدين مدير عام مديرية التنظيم والادارة، وحمدي حسين، المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد أبو المجد، مدير عام الشئون القانونية، وأحمد عطية مدير إدارة الموارد البشرية، والدكتورة هبة القاضي أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة جنوب الوادي.

22 مرشحا لشغل منصب رئيس قرية

وأكد نائب المحافظ أنه تقدم للاختبارات 22 مرشحًا لشغل منصب رئيس قرية، ومرشح واحد لمنصب سكرتير قرية، وتم عقد مقابلات شخصية للمرشحين، وجرى توجيه الأسئلة لهم، للتعرف على إمكانيات كل متقدم والإنجازات التي حققها والمؤهلات الحاصل عليها، فضلاً عن تقارير تقييم الأداء، وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لدى المتقدمين.

اختيار القيادات المؤهلة

يأتي ذلك في إطار حرص اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على تطبيق مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية في اختيار القيادات الجديدة من خلال تطبيق القواعد والمعايير والشروط المُقررة، بما يتيح اختيار العناصر المؤهلة ممن لديهم القدرة على تطوير العمل والأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.