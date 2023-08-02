انتشال جثة شاب غرق في مياه النيل ببني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، منذ قليل، جثة شاب غرق في مياه النيل من أمام قرية إطواب التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

العثور على جثة شاب طافية بمياه نهر النيل في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب طافية بمياه نهر النيل امام قرية إطواب التابعة لمركز الواسطى، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه قوات الإنقاذ النهري بمديرية الأمن لانتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتشال جثة شاب طافية بمياه النيل في بني سويف

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشال الجثة ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشاب يدعى «سيد . ا . م » 17 عاما، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق التي أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتوقيع الكشف الطبي على المتوفى لبيان سبب الوفاة