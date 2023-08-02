رئيس «خطة النواب»: مناقشة الدين العام بالحوار الوطني فرصة جيدة لتبادل الآراء

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحل الأمثل للحد من الدين العام والإقراض هو زيادة الناتج المحلي ورفع معدلات النمو وتوجيه القروض إلى مشروعات إنتاجية.

توجيه القروض إلى مشروعات تحقق عوائد إنتاجية كبيرة

وأوضح الدكتور فخري الفقي في تصريحاته لـ«الوطن» أن زيادة معدلات النمو بنسب تتناسب مع الإقراض، وتوجيه القروض إلى مشروعات تحقق عوائد إنتاجية كبيرة تلعب دورا كبيرا في خفض الدين العام

وتابع: «هذا ما قامت به الحكومة خلال السنوات الماضية حيث عمدت على تشييد مشروعات قومية من شأنها أن تحقق معدلات إنتاج عالية، ما ينعكس عليه بزيادة معدلات النمو وزيادة الناتج المحلي بمعدلات تتناسب مع حجم الإقراض».

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مناقشة الدين العام ووضعه على طاولة الحوار الوطني فرصة جيدة لتبادل الآراء والاستماع لكل وجهات النظر تجاه الدين سواء كان عام أو محلي، وانتقاء ما هو الأصلح والأنسب منها ووضع آليات لتنفيذه خاصة أن الحوار الوطني جاء لمعالجة قضايا المجتمع دون أي نقصان أو إقصاء.