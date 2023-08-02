مجلس الوزراء يوافق على إنشاء «الجامعة العالمية» في التجمع الخامس

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006، والخاص بإنشاء جامعة النهضة الخاصة بمدينة بني سويف الجديدة، وذلك بتعديل مُسمى كلية «الإعلام والعلاقات العامة»، ليصبح كلية «الإعلام واللغات التطبيقية»، مع مراعاة التكامل في المناهج بين قسمي الإعلام واللغات التطبيقية، ليدرس طلاب الإعلام تخصصاً فرعياً في الترجمة، ويدرس طلاب اللغات التطبيقية تخصصاً فرعياً في التعليق الصوتي «دوبلاج» وترجمة الإعلام.

الجامعة العالمية في مصر

كما وافق رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم «الجامعة العالمية في مصر»، يكون مقرها التجمع الخامس، بمدينة القاهرة الجديدة.

رفع مستوى التعليم والبحث العلمي

وقال المجلس، إن هذه الخطوة تعزز جهود رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات.

ومن المُقرر أن تضم الجامعة 10 كليات، هي الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والعلوم الإدارية والاقتصادية، والإعلام، والهندسة، وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والطب البيطري.