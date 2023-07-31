مصاريف جامعة النهضة لعام 2023-2024.. تعرف على الأوراق المطلوبة

مع إعلان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء أوائل الثانوية العامة 2023، أمس، وكشف كافة تفاصيل نتيجة الثانوية العامة خلاص مؤتمر صحفي سيعقده اليوم، من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن مصروفات الجامعات المختلفة، منها مصاريف جامعة النهضة لعام 2023-2024، لشهادات الثانوية العامة والشهادات العربية، طبقًا لجدول المصروفات الدراسية لكليات الجامعة للعام الجامعي المقبل، حيث يتم تسهيل سداد المصروفات لتصبح أربعة أقساط سنوية متساوية، في 10 كليات بالجامعة.

وعقب إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة، واستعداد الطلاب لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، نستعرض فيما يلي مصاريف جامعة النهضة لعام 2023-2024.

مصاريف جامعة النهضة لعام 2023-2024

1- كلية الطب البشري: 199.500 جنيه.

2- كلية الصيدلة - 113.850 جنيها.

3- كلية طب الفم والأسنان - 148.350 جنيها.

4- كلية العلاج الطبيعي 91.450 جنيها.

5- كلية الهندسة 63.250 جنيها.

6- كلية علوم الحاسب 60.000 جنيه.

7- كلية إدارة أعمال - إنجليزي 40.000 جنيه.

8- كلية إدارة أعمال عربي 31.050 جنيها.

9- كلية الإعلام والعلاقات العامة 40.000 جنيه.

10 كلية فنون جميلة 49.500 جنيه.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بجامعة النهضة

- أصل شهادة الميلاد الرقمية ونسختين منها.

- 6 صور شخصية مقاس 4 * 6 .

- نموذج 2 جند للذكور من الجنسية المصرية ونموذج 6 جند للذكور برقم عسكري.

كيفية التقديم في جامعة النهضة

يمكن التقديم من خلال زيارة مقر الجامعة ببني سويف الجديدة شرق النيل طريق المرور، ومواعيد العمل بالجامعة يوميًا من السبت إلى الأربعاء، ولحجز مكان للطالب إلكترونيا يمكن الدخول على الرابط.

وتقدم «الوطن»، رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023، من خلال التسجيل باسم الطالب ورقم جلوسه وإدخال بعض البيانات الأساسية مثل الشعبة والبريد الإلكتروني.

ومن المنتظر، أنّ يكشف وزير التربية والتعليم اليوم، تفاصيل نتيجة الثانوية العامة، بعد إعلان نسب النجاح أمس.