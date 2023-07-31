جامعة النهضة تفتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة والأزهرية

أعلنت جامعة النهضة ببني سويف، فتح باب التقدم للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، والشهادات العربية والأجنبية داخل مصر وخارجها لكليات: «الطب البشري- طب الفم والأسنان- الصيدلة- العلاج الطبيعي- الهندسة- علوم الحاسب- إدارة الأعمال- الإعلام والعلاقات العامة- والفنون الجميلة».

وتتيح جامعة النهضة، التقدم لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العربية والأجنبية داخل مصر وخارجها، عبر موقعها الإلكتروني.

أول جامعة خاصة في صعيد مصر معتمدة من وزارة التعليم العالي

وأكد الدكتور حسام الملاحي، رئيس الجامعة، أن جامعة النهضة ببني سويف، أول جامعة خاصة مصنفة دوليًا، ومعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف «الملاحي»، أن جامعة النهضة أول جامعة خاصة مصرية في صعيد مصر، بدأت عام 2007، وتوسعت خلال 15 سنة، لتضم حاليًا 9 كليات، كما تم إدراج الجامعة ضمن تصنيف QS العالمي للجامعات.

تأسست جامعة النهضة في محافظة بني سويف عام 2006، كجامعة متميزة تقدم تجربة حياة طلابية مختلفة ورائدة، وتمنح طلابها شهادات معترف بها محليًا ودوليًا، وشهدت خلال 15 عام تخرج أكثر من 7000 خريج يعملون حاليًا في مختلف المجالات ويتركون بصمتهم، ويؤثرون في بيئة عملهم بفضل دراستهم العملية في جامعة النهضة.