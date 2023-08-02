جامعة سوهاج تستعد لانطلاق المرحلة الأولى من التنسيق

اجتمع الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، مع لجان التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة للعام الجامعي الجديد 2023 - 2024، وذلك لمتابعة استعدادات الجامعة لانطلاق المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون للتعليم والطلاب، والدكتور خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، ومديري إدارات الأمن الجامعي، ومركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، وشبكة المعلومات، ورعاية الشباب، والعلاقات العامة.

إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية

وأكد الدكتور حسان النعماني خلال الاجتماع على ضرورة إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية العامة قبل انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني، يوم السبت المقبل وحتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس.

تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وأولياء الأمور

كما وجه بتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الطلاب وأولياء الأمور أثناء عملية التنسيق الإلكتروني، وتوفير الخدمات وتيسير الإجراءات المطلوبة لضمان اتمام تسجيل رغبات الطلاب بكل دقة وعلى أكمل وجه.

تخصيص 80 جهاز حاسب آلي لتسجيل رغبات الطلاب

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج إنه تم تخصيص 80 جهاز حاسب آلي لتسجيل رغبات الطلاب، موزعين داخل معامل الجامعة المختلفة بمقر الجامعة القديم، حيث تم تخصيص معمل نادي تكنولوجيا المعلومات ويضم 20 جهازا، و60 جهازا بمعامل مشروع تقويم الطلاب والامتحانات، مضيفاً ان أعمال تنسيق المرحلة الأولى تستمر لمدة 5 أيام وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، مشدداً على ضرورة التنبيه على الطلاب بالاحتفاظ بالرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات وعدم اطلاع أي شخص عليه.

وقال الدكتور عبد الناصر يس إن إدارة جامعة سوهاج استعدت لاستقبال أعمال التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات، وذلك من خلال تخصيص فريق عمل متكامل من أخصائي الإدارة العامة لرعاية الشباب وشبكة المعلومات، لمساعدة الطلاب وذويهم والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بنظام التنسيق.