«الوزراء» يلزم صندوق الإسكان بتحمل أي زيادة في تكلفة شقق «سكن لكل المصريين 5»

اجتمع مجلس الوزراء، اليوم، في مدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووافق خلاله عدة قرارات، منها قرار يخص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

نص قرار مجلس الوزراء لصندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري

وافق رئاسة مجلس الوزراء، برئاسة مدبولي، على قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأن يتحمل الصندوق أي زيادة في تكلفة إنشاء الشقق الجاري تنفيذها بحد أقصى 10% من التكلفة، للمواطنين المقدمين والحاجزين لها، ضمن المبادرة الرئاسية الخامسة «سكن لكل المصريين 5»، وذلك بالاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح القرار أنَّ ذلك من خلال زيادة سعر البيع بنفس النسبة أي 10%، وفقًا لما جاء بكراسة الشروط السابق طرحها للمواطنين والتي تضمنت أن الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 10% كحد أقصى، على أن تُعرض أي زيادة أخرى في التكلفة لاحقًا في المراحل الختامية، وذلك بهدف استكمال تنفيذ هذه المبادرة المهم، التي تقدم لمنخفضي ومتوسطي الدخل من خلال توفير المسكن الملائم الكريم والارتقاء بالمعيشة.