مفاجأة سارة من «شعبة الذهب» للمواطنين بشأن الأسعار.. نشتري ولا نبيع؟

أكد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أنّ أسعار الذهب تشهد تراجعا ملحوظا في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم، موجها رسالة للمواطنين، تمثلت في أنّ هذا التوقيت هو المناسب لشراء الذهب، بسبب انخفاض سعر الجرام، موضحا أنه سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 2153 جنيها للشراء في بداية تعاملات اليوم، و2145 جنيها للبيع، مقارنة بـ2160 جنيهًا.

تراجع في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

وقال نجيب، خلال مداخلة هاتفية عبر «تليفزيون الوطن»، إنّ هناك تراجعا ملحوظا في أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، لافتا إلى أنه يتوقع عدم تراجع أسعار الذهب مرة آخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أنّ سعر جرام الذھب عیار 24 سجل في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 2461 جنيها للشراء، و2454 جنيها للبيع، مقارنة بـ2469 جنيها خلال تعاملات الثلاثاء.

انخفاض 8 جنيهات في سعر جرام الذهب اليوم

وأعلنت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، في وقت سابق، انخفاض سعر جرام الذهب بنحو 8 جنيهات خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار تعاملات أمس، بعد أن سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2153 جنيها، مقارنة بـ2160 جنيها في تعاملات أمس، ونستعرض في السطور التالية أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

- سعر جرام الذهب عيار 24 سجل في بداية تعاملاته اليوم الأربعاء 2461 جنيها للشراء، و2454 جنيها للبيع.

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم 2153 جنيها للشراء، و2145 جنيها للبيع.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مبلغ 1845 جنيها للشراء، و1841 جنيها للبيع.

- سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 17224 جنيها للشراء، وهو نفس سعر البيع.