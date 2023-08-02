حياة كريمة تعيد ترميم 43 منزلا في قرية بسوهاج بعد تعرضها لحريق مدمر

تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها في دعم وتمكين الأسر في المحافظات والقرى النائية، ونفذت أعمال ترميم لـ43 منزلا من منازل نجع الشريف في سوهاج، بعد حريق كبير نشب في هذه المنازل.

ونشرت مؤسسة حياة كريمة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، تفاصيل هذه الجهود: «من شهر فات تقريبا، حصل حريق هائل دمر 43 منزلا بنجع الشريف التابع لقرية جهينة بمحافظة سوهاج، أول ما وصل لينا الخبر، نزلنا بسرعة علشان نعاين المكان، وتقدير حجم الأضرار هناك، وتقديم أي مساعدة عاجلة للمتضررين».

حياة كريمة تعيد بناء وترميم المنازل في سوهاج

وبالفعل بدأت حياة كريمة في تنفيذ أعمال البناء والترميم، بجانب تخليص أي تراخيص أو أوراق مطلوبة من الحي حتى لا يحدث أي عطل لأعمال البناء، كما أعلنت «حياة كريمة» تسليم المنازل لأصحابها قريب جدا.

لم يقتصر دور «حياة كريمة» عند هذا الحد، بل أعلنت توفيرها لجميع الأجهزة الكهربائية في كل منزل بعد تلفها بسبب الحريق، كما وجهت الشكر للمتبرعين للمؤسسة.