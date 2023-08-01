برلمانيون يثمّنون مبادرة «المتحدة» لدعم حياة كريمة: رسالة نبيلة وإيجابية لجميع المؤسسات

ثمّن عددٌ من أعضاء مجلسى «النواب والشيوخ»، و«أمناء الحوار الوطنى» قرار «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» بالتبرع بصافى عوائد مهرجان العلمين لمبادرة «حياة كريمة» لاستمرار تقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر الأولى بالرعاية.

وقال جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتبرع بصافى عوائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة يؤكد المسئولية الكبيرة التى تشعر بها تجاه المجتمع والفئات الأكثر احتياجاً، التى يرعاها المشروع القومى، ما يُرسّخ قيمة هذا المشروع وينمّى العمل المجتمعى بين كل المؤسسات المختلفة.

«الكشكى»: قرار صائب.. ويؤكد سير الشركة على خطى ثابتة فى العمل التنموى البنّاء

وأضاف «الكشكى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن ما قامت به الشركة المتحدة هو رسالة نبيلة وإيجابية لجميع المؤسسات فى المشاركة الإيجابية الفعالة فى المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع حياة كريمة، التى تساهم بدورها فى بناء الدولة، مشيراً إلى أن هذا القرار رسالة واضحة لنشر ثقافة المشاركة والمساهمة والدعم فى بناء المجتمع.

وأكد عضو مجلس الأمناء أن هذا القرار يؤكد أن الشركة المتحدة تسير على خطى ثابتة، وهذه الخطوات الإيجابية تثبت رغبتها الصادقة فى الوجود المجتمعى والمشاركة فى العمل التنموى البنّاء، مضيفاً: «نوجّه كل التحية والتقدير للشركة المتحدة على هذا القرار الصائب».

«الطماوى»: يستهدف بناء الجمهورية الجديدة

وأكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، الدور الذى تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى دعم مبادرة حياة كريمة، لا سيما أنها تعد أبرز المبادرات التى ساهمت فى تشكيل حياة كثير من الأسر البسيطة وأهالينا بالمناطق العشوائية.

وأضاف «الطماوى» أن إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التبرع بصافى عوائد مهرجان العلمين لمبادرة «حياة كريمة» يعزز فكرة المشاركة المجتمعية، ويؤكد أن الشركة المتحدة تسير فى طريق البناء والتنمية داخل الجمهورية الجديدة، موضحاً أن الشركة المتحدة ساهمت فى إبراز الجهود التى تحققت داخل مدينة العلمين، وذلك بعد إطلاقها مهرجان العلمين فى دورته الأولى بداية الموسم الصيفى. وقال إن مهرجان العلمين له أهداف عدة، ويأتى فى مقدمتها الترويج للسياحة المصرية ووضع المدينة على خارطة السياحة المصرية والعالمية.

«الشبراوى»: «المتحدة» ضربت أروع الأمثلة فى المسئولية الوطنية

وقالت النائبة ريهام الشبراوى، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضربت أروع الأمثلة فى المسئولية الوطنية، بعدما حققت نجاحاً كبيراً فى كل ما يتعلق بمهرجان «العالم علمين»، الذى ضم مجموعة من أنجح الفعاليات الترفيهية والسياحية والرياضية، التى سيكون لها مردود هائل على عوائد المنطقة اقتصادياً واستثمارياً، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتابعت: «أتوقع أن يكون لجهود الشركة المتحدة مردود كبير خلال الفترة المقبلة، لفتح الباب أمام العديد من الكيانات والشخصيات والمؤسسات الوطنية المسئولة، وأن تواصل دعم وتقوية أواصر العمل فى مبادرة حياة كريمة، حيث يحسب هذا السلوك إلى الجمهورية الجديدة، التى تشهد من خلالها مدينة ساحرة كالعلمين، نجاح الفعاليات الخاصة بها، كما تشهد المبادرة مزيداً من الانتعاش والتقدم».

وأكدت النائبة ريهام عفيفى، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الدور الذى تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى دعم ملف الحماية الاجتماعية، من خلال المبادرات التى تتبناها، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين البسطاء، لافتة إلى أهمية ما أعلنت عنه بشأن توجيه صافى عوائد مهرجان العلمين الجديدة لمبادرة «حياة كريمة».

وقالت «ريهام» إن مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان هدفها منذ اللحظة الأولى، توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، وذلك وفقاً لما يكفله الدستور، لافتة إلى أنها استطاعت تغيير شكل الحياة لكثير من الأسر البسيطة، لا سيما أنها استهدفت أهالينا فى الريف والصعيد، مشددة على الدور الإعلامى التنموى الذى تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دائماً، لاستكمال مسيرة البناء فى الجمهورية الجديدة.

يشار إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت قد أعلنت فى بداية الموسم الصيفى انطلاق مهرجان العلمين فى دورته الأولى، الذى يهدف للترويج للسياحة المصرية ووضع مدينة العلمين على خارطة السياحة المصرية والعالمية، وأيضاً زيادة فرص الاستثمار، وبالتالى توفير مزيد من فرص العمل وذلك من خلال استغلال قوة مصر الناعمة ممثلة فى الثقافة والفن والرياضة.