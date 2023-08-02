محافظ مطروح: تطوير المراكز التكنولوجية بالمدن ضمن «حياة كريمة»

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تطوير المراكز التكنولوجية بالمدن وبعض القرى، في إطار مبادرة حياة كريمة تحت رعاية القيادة السياسية، في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة على مستوى الجهات الحكومية، في ظل أهمية الدور الحيوي للمراكز التكنولوجية، وتداخله في كل التعاملات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على الفساد المالي والإداري مع المتابعة المستمرة من الجهات المعنية.

لقاء محافظ مطروح وممثلي وزارة التخطيط

جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال لقاء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور كلا من اللواء محمد حميدو هندي مدير عام مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات، والعميد محمد سامي عبد الحميد مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين لمطروح بوزارة التخطيط، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ورؤساء المدن وخالد إبراهيم مدير مركز المعلومات واتخاذ القرار ومحمد حمدى مدير التحول الرقمي ومديري المراكز التكنولوجية والمعلومات بمراكز المدن.

وأكد محافظ مطروح في بيان، جهود التعاون المستمر مع وزارة التخطيط خاصة في مجال تطوير منظومة المراكز التكنولوجية والتحول الرقمي، موجهاً رؤساء مجالس المدن بالاهتمام التام بالمراكز التكنولوجية ودورها في طبيعة العمل، وضرورة تأهيل وتدريب العاملين بها وتوفير كافة الإمكانيات ومواكبة الدور الحيوي للمراكز التكنولوجية.

مبادرة حياة كريمة

كما جرى خلال اللقاء، عرض أعمال تطوير منظومة الخدمات الحكومية والتحديثات بما يخدم مخرجات المنظومة ورفع كفاءة المراكز التكنولوجية، وكذلك تنسيق منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بمبادرة حياة كريمة وتنسيق دور المحافظة وكيفية ربطها.

واستمع محافظ مطروح خلال مناقشة مفتوحة، لكافة الآراء والإستفسارات للتطوير والتطبيق الصحيح لمنظومة المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة الثمانية.