«القاهرة الإخبارية»: روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة سفينة مدنية في البحر الأسود

كشف سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي، عن أنّ زورقًا مسيّرًا أوكرانيًا حاول مهاجمة سفينة حربية روسية في البحر الأسود.

وأوضح شويجو، أنّ السفينة الحربية الروسية كانت ترافق أخرى مدنية تستخدم لأغراض النقل، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وكان الجيش الروسي أكد صد هجوم شنّته 3 مسيّرات بحرية أوكرانية على سفن دورية تابعة لها في البحر الأسود.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «خلال الليل، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية من دون نجاح بواسطة 3 مسيّرات بحرية مهاجمة سفينتي الدورية في أسطول البحر الأسود الروسي»، حسب وكالات.

وأضافت الوزارة: «دمرت مسيّرات العدو البحرية الثلاث» بنيران أطلقتها الزوارق الروسية، موضحة أنّ سفن الدورية هوجمت على بعد 340 كيلومترًا جنوب غرب مرفأ سيفاستوبول مقر أسطول البحر الأسود الروسي، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.