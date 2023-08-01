قوارب مسيرة أوكرانية تستهدف سفن أسطول «البحر الأسود» الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، محاولة 3 قوارب مسيرة أوكرانية مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود، مضيفة أن سفن الأسطول تواصل أداء أهدافها، وفقا لم ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وتفقد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، موقع القيادة الأمامية لمجموعة القوات في «اتجاه زابوريجيا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

واستمع رئيس الأركان الروسي، إلى تقرير قائد القوات الجنرال الفريق ألكسندر رومانشوك، حول الوضع الحالي وتنفيذ قوات روسيا على «اتجاه أوريخوف» فيما أوعز المسؤول العسكري الروسي، بتوجيه تضربات استباقية للقوات الأوكرانية، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

من جانبه، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، جون كيربي، تعليقا على تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، رئيس روسيا السابق، ديمتري ميدفيديف حول لجوء «موسكو» إلى استخدام الأسلحة النووية في حال نجاح هجوم «كييف» المضاد إنها تصريحات غير مسؤولة وطائشة.

كيربي: استخدام «النووي» في أوكرانيا سيكون كارثيا على العالم

وأشار كيربي، إلى استخدام «النووي» في أوكرانيا سيكون كارثيا على العالم، وسيكون له عواقب وخيمة على روسيا، مضيفا أن «واشنطن» لم تر أي مؤشرات على استعداد «موسكو» لاستخدام الأسلحة النووية

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يعيش حتى 10 سنوات أخرى، وجاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الأزمة الأوكرانية تشبه الحرب في سوريا، مضيفا خلال مقابلة مع قناة «جلوبو» البرازيلية، إن الحرب في سوريا مختلفة.

اقتصاديا، ستخفض «موسكو» طواعية إمدادات روسيا النفطية للأسواق العالمية بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس الجاري عن طريق خفض الصادرات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.