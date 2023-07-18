«لافروف»: انتهاء اتفاق الحبوب يعني سحب الضمانات الأمنية في البحر الأسود

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن انتهاء العمل باتفاق الحبوب الأوكرانية يؤدي إلى سحب الضمانات الأمنية لتصدير الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود.

وقال «لافروف» في اتصال هاتفي مع نظيره التركي، حقان فيدان، بحسب بيان نشرته الخارجية الروسية: «بشكل ملموس، هذا يعني سحب ضمانات سلامة الملاحة وإعادة منطقة خطرة بشكل مؤقت في شمال غرب البحر الأسود، وكذلك حل مركز التنسيق المشترك في إسطنبول»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «فرانس برس».

وأكد الكرملين، أمس الإثنين، أن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود انتهى سريانه بحكم الأمر الواقع، مشيرًا إلى أن روسيا ستعود على الفور لاتفاق تصدير الحبوب، بمجرد تلبية مطالبها في هذا الصدد.