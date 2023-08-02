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روسيا تبدي استعدادها للعودة إلى صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

كتب:

هانى حسن
02:53 م | الأربعاء 02 أغسطس 2023
دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أعلن اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأكدت الرئاسة التركية، أن الرئيس الروسي اتفق مع نظيره التركي على زيارة بوتين لأنقرة، فيما أكد أردوغان خلال الاتصال الهاتفي، إنهاء العمل بمبادرة البحر الأسود، قائلا: «لن يفيد أحدًا».

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، أن موسكو على استعداد للعودة إلى صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود فور تنفيذ شروطها. 

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بقلم هانى حسن