وصول 20 جرار سكة حديد جديدا إلى ميناء الإسكندرية لدعم منظومة النقل

أعلنت وزارة النقل، استقبال ميناء الإسكندرية دفعة جديدة من الجرارات الأمريكية المتعاقد عليها مع شركة وابتك الأمريكية، بعدد 20 جرار سكة حديد جديدا يتصبح عدد الجرارات الجديدة التي وصلت حتى الآن 150 جرارا جديدا من الشركة التي تم التعاقد معها أولاً على 110 جرارات جديدة تم وصولهم وإدخالهم الخدمة ثم التعاقد معها على 100 جرار أخرى وصل منها حتى الآن 40 جرارا جديدا.

إنشاء ورشة جديدة

وأضافت وزارة النقل في تقرير صادر عنها، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعمل على إنشاء ورشة جديدة بمنطقة مهمشة لصيانة هذه النوعية من الجرارات مجهزة بأحدث الأجهزة لإجراء الصيانة والعمرات للجرارت الحديثة وذلك في إطار توطين صناعة النقل في مصر ونقل الخبرة والتكنولوجيا للعناصر البشرية المصرية.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتدعيم قوة الجر بهيئة السكك الحديدية إلى 260 جرارا جديدا، وتشكل قوة دعم هائلة لمنظومة السكة الحديد وستساهم في انتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية متطلبات مستخدمي السكك الحديدية، لتواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية.

توفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية

نوهت وزارة النقل، إلى أنه يتم وصول باقي الجرارات تباعاً ويتم تركيبها مع العربات الجديدة في جداول التشغيل اليومية على خطوط الهيئة المختلفة خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية وتوفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، كما تساهم بشكل كبير في قطاع نقل البضائع وتقليل التكلفة وزيادة حجم المنقول علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات وتنفيذ وزارة النقل خططها المجدولة.

تعمل هيئة السكك الحديدية على التفتيش على الجرارات التي يتم تصنيعها بمعرفة لجان فنية متخصص مع خضوعها للمتابعة الفنية المستمرة، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فني مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.