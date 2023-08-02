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جومانا مراد تروج لفيلم «ع الزيرو» مع بدء عرضه: «ثقة في الله نجاح»

كتب:

ياسمين محمود
04:34 م | الأربعاء 02 أغسطس 2023
جومانا مراد

جومانا مراد

روجت الفنانة جومانا مراد عبر حسابها على «إنستجرام»، لفيلم «ع الزيرو» الذي يبدأ عرضه في جميع دور العرض اليوم.

ونشرت جومانا مراد مجموعة صور من العرض الخاص للفيلم، الذي أقيم أمس، معلقة: «العرض العام لفيلم ع الزيرو، النهاردة 2 أغسطس، إن شاء الله في جميع السينمات، ثقة في الله نجاح».

فيلم «ع الزيرو» 

فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي وإسلام ابراهيم، تأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، من إنتاج جمال العدل وأحمد العدل.

وطرح «رمضان» منذ أيام الأغنية الدعائية للفيلم وتحمل عنوان «خمسة كل خميس»، كلمات مصطفى حدوتة، وألحان إيهاب كولبيكس.

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بقلم ياسمين محمود