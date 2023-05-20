جومانا مراد: أخوض تجربة مختلفة في فيلم «على الزيرو» مع محمد رمضان

تستعد الفنانة جومانا مراد، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتصوير مشاهدها في فيلم «على الزيرو» مع الفنان محمد رمضان، والذي عاد مؤخرا من أمريكا لاستكمال تصويره باقي مشاهده.

جومانا مراد: أتحمس لخوض التجربة

وقالت جومانا مراد لـ«الوطن»، إنها تستعد لتصوير فيلم سينمائي باسم «على الزيرو» مع الفنان محمد رمضان، ويكتبه الدكتور مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل، مضيفة «متحمسة لهذه التجربة المميزة للغاية مع فريق عمل مميز».

تجربة مختلفة

وأكدت الفنانة جومانا مراد، أن تجربة فيلم «على الزيرو» مختلفة تماما، وتقدم من خلالها شخصية جديدة عليها ستكون مفاجأة للجمهور، وستظهر أيضا من خلالها بـ«لوك» مختلف.

يُذكر أن الفنانة جومانا مراد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «عملة نادرة»، وذلك بجانب عدد من الفنانين، منهم نيللي كريم وجمال سليمان وأحمد عيد وكمال أبو ريا ومحمد فهيم ومريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل.