جومانا مراد: أنا روحي مصرية.. وعندما أسافر أشعر أنني «سمك خرج من المياه»

كشفت الفنانة جومانا مراد خلال ندوتها في «الوطن» عن السبب وراء حب المصريين لها ونجاحها مؤخرا بشكل كبير في السباق الرمضاني رغم الهجوم على البعض الآخر من الفنانين العرب.

جومانا مراد تكشف حبها لمصر

وقالت جومانا مراد: «أنا أرى أن الأمر ليس مجرد إجادة الكلام باللهجة المصرية ولكنه روح، لأنني أرى أن اللهجة المصرية هي روح أكثر منها لغة وأنا أعتبر أن روحي مصرية فأنا في صغرى نشأت في دولة الإمارات وكان لنا جيران مصريون تربيت معهم وكنت أتحدث اللهجة المصرية حتى أنني في أول مرة أقف أمام كاميرا وأنا في سن صغيرة كانت أمام كاميرا مصرية».

جومانا مراد: عندما أسافر أشعر كأنني سمكة خرجت من المياه

وتابعت جومانا مراد: «أنا أحب المصريين وأحب مصر وأشعر أنني مصرية لا أتمكن من العيش خارج مصر حتى عندما أسافر أشعر وكأنني سمكة خرجت من المياه ولابد أن تعود مجددا وهناك طبيعة للشعب المصري لابد أن تكون على علم وشعور بها لتصل لقلوبهم، ومن أكثر الأشياء التي أحبها في المصريين بخلاف خفة دمهم وروحهم أن الغني والفقير بها يفعلون الخير، ولذلك يقول الله: ادخلوا مصر أمنين».