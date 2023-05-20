جومانا مراد: لا أخاف من فكرة الموت.. وأشعر بالسعادة عند زيارة المقابر

كشفت الفنانة جومانا مراد عن حرصها الدائم على زيارة المقابر بصحبة والدتها، لافتة إلى أن هذه الزيارة من أمتع الأوقات التي تقضيها.

وأضافت جومانا مراد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «في الحقيقة أنا أزور المقابر بشكل مستمر بعد حالات الوفاة التي حدثت عندي وأصبحت كلما شعرت بشئ دنيوي أذهب إلى زيارة المقابر بصحبة أمي لأعرف جيدا بأن نهايتنا ستكون هنا.. الحقيقة أنني أشعر بسعادة كبيرة بذهابي إلى هناك».

جومانا مراد تكشف عدم خوفها من فكرة الموت

وكشفت الفنانة جومانا مراد بأنها لا تخاف من فكرة الموت قائلة:«لا أخاف من فكرة الموت لأنها الحقيقة الوحيدة الموجودة في حياتنا ولكنى أخاف من مقابلة الله رغم حبي الشديد للقائه ولكن أخاف ألا أكون مستعدة لهذا اللقاء».

يذكر أن الفنانة جومانا مراد شاركت فى السباق الرمضاني الماضي بعدة أعمال من بينها مسلسل عملة نادرة الذي شاركت فيه بجانب عدد من الفنانين منهم نيللي كريم وأحمد عيد وجمال سليمان وكمال أبو ريا وفريدة سيف النصر .