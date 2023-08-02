مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري في الفترة المسائية بمحافظة كفر الشيخ

أعلنت وزارة العدل مواعيد وأماكن فروع التوثيق التي تعمل بالفترة المسائية على مستوى الجمهورية، ومن بينها مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في محافظة كفر الشيخ، وعددها 5 فروع بمراكز دسوق، وكفر الشيخ، وسيدي سالم، ومطوبس.

مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية محافظة كفر الشيخ

ووفقاً لوزارة العدل، فإنّ مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية محافظة كفر الشيخ كالتالي:

1- فرع توثيق مركبات دسوق «المحكمة الجزئية بدسوق».

2- فرع ثوثيق سيدي سالم «محكمة سيدي سالم الجزئية».

3- مكتب ثوثيق كفر الشيخ «عمارة الشرق».

4- مكتب ثوثيق محكمة مطوبس «المحكمة الجزئية بمدينة مطوبس».

5- مكتب توثيق دسوق «بجوار مكتب البريد وموقف الأرياف».

استمرار العمل من الخامسة حتى الساعة التاسعة مساءً

وبحسب مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية محافظة كفر الشيخ، فقد أتاحت وزارة العدل العمل بفروع توثيق الشهر العقاري خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً والتي تشمل فروع التوثيق التابعة لمكاتب الشهر العقاري وسيارات التوثيق المتنقلة وفروع التوثيق بمقرات شركتي اتصالات وأورانج، بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية، أو تطبيق أرغب في عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.