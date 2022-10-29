خدمات تقدمها مكاتب الشهر العقاري.. اعرفها

تقدم مكاتب الشهر العقاري خدمات كثيرة ومتنوعة للمواطنين من أجل ضمان حقوقهم، سواء كانت تعاملات قانونية أو تجارية أو ممتلكات خاصة.

ويكون الشهر العقاري هو الجهة الوحيدة والمعتمدة من قبل مؤسسات الدولة التي توثق العقود وتقدم محررات بيع وشراء للمتلكات بشكل يضمن الحقوق لجميع الأطراف.

خدمات مكاتب الشهر العقارى

ومن أهم خدمات مكاتب الشهر العقارى التالي:

- مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر (المراجعة الفنية).

- إثبات المحررات في دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها.

- تصوير المحررات التى يطلب شهرها.

- حفظ أصول المحررات التى تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها.

- إعطاء الشهادات العقارية.

- إعداد فهارس المحررات التي تُشهر.

- التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسى الإدارة العامة للمحفوظات.

- إعطاء صور من المحررات التى تم شهرها ومرفقاتها.

- الترخيص بالاطلاع كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية.

مستندات مطلوبة لتوكيل رسمي عام بالصفة من سجل تجاري

- أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل.

- في حالة احتوائه على القضايا يجب أن يكون الوكيل محاميًا.

- اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.

- اصل السجل التجارى سارى لا يزيد عن خمس سنوات المراد عمل الصفة منه مع سحبه وصورة منه.

- يجب أن يكون السجل التجاري منصوص على الصفة المراد توثيقها بالتوكيل,